Od kilku dni znów jest głośno o wielkim skandalu z udziałem polskich celebrytek i modelek. Tzw. afera dubajska była nagłośniona już kilka lat temu, a w kwietniu tego roku doczekaliśmy się książki na ten temat. Autor wymienia kobiety, które świadczyły usługi seksualne bogaczom w Dubaju.

Polecamy: Malinowska bezlitosna dla prostytutek-celebrytek: Ku**ica mnie bierze! To nie są modelki

Sytuacja bardzo irytuje Paulinę Krupińską. Miss Polonia 2012 trafiła do kręgu "podejrzanych" uczestniczek seksualnych zabaw z szejkami. Wszystko dlatego, że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych Miss. Teraz żona Sebastiana Karpiela-Bułecki zabrała głos w sprawie.

Zobacz: Fajcht miała sprzedać się arabskim szejkom? Modelka zabrała głos: Mam myśli samobójcze

"Denerwuje mnie w tej sytuacji, że został użyty slogan 'Miss Polonia' i jak ktoś sobie tak patrzy z perspektywy jakiś tam lat, to dla nich znaną Miss Polonią jestem ja, Rozalia Mancewicz, Marcelina Zawadzka i Iza Krzan, bo pokazujemy się w mediach. I to daje pole do domysłów, bo nie powiedziano imienia tej dziewczyny. W związku z tym my czujemy dyskomfort, który na nas ciąży. Myślimy o tym, aby wydać wspólne oświadczenie, że nie mamy z tą sprawą nic wspólnego" – powiedziała stanowczo Paulina Krupińska w rozmowie z Wideoportalem.