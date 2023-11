Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka planują ślub? Wszystko wskazuje na to, że tak! Piękna Miss Polonia z 2012 roku i wokalista zespołu "Zakopower" już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. Owocem ich miłości jest córeczka Tosia i synek Jędrek. Wszyscy fani pary wciąż zastanawiają się, kiedy zobaczymy ich na ślubnym kobiercu. Teraz jak sugeruje "Fakt", Paulina i Sebastian planują powiedzieć sobie sakramentalne TAK już za kilka miesięcy!

Jak informuje "Fakt" para chciałaby, żeby ślub odbył się w czerwcu! Dlaczego akurat wtedy?

Planują ślub w czerwcu. Chcieli, by ich synek Jędrek trochę podrósł, a wtedy będzie miał już roczek. Paulina nie chciała, by był to środek wakacji. Obawiała się, że może być zbyt gorąco i goście będą czuć się niekomfortowo przez zbyt wysoką temperaturę. Tak naprawdę marzyła o maju, ale jest przesądna i wierzy, że ślub zawarty w miesiącu, który w nazwie nie ma litery „r” w nazwie przyniesie im pecha, więc wybrała czerwiec- zdradza informator Faktu.