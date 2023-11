1 z 5

Paulina Krupińska zachwyca, i to nawet bez makijażu! Na czerwonych dywanach zdecydowana większość gwiazd pokazuje się w mocnych, wieczorowych make-up'ach, jednak nie wszystkie sławne panie są w stanie wystąpić również bez niego. Nie dotyczy to jednak młodej mamy, Pauliny Krupińskiej. Jak widać, była miss, a obecnie piękna prowadząca "Małych gigantów' i modelka zachwyca nie tylko na oficjalnych imprezach, ale również na co dzień. Paparazzi przyłapali Paulinę na spacerze z dziećmi. Spójrzcie, jak prezentowała się bez makijażu. Naszym zdaniem wygląda niczym nastolatka!

Zobaczcie zdjęcia Pauliny Krupińskiej ze spaceru z dziećmi. Młoda mama zachwyca swoim wyglądem!

Zobacz także: Paulina Krupińska świętuje swoje urodziny. Ciężko uwierzyć ile lat skończyła piękna modelka! ZDJĘCIA