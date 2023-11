1 z 8

Historia miłości Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki to gotowy scenariusz na film! Trzeba jednak zauważyć, że między nimi nie od razu zaiskrzyło. Paulina i Sebastian budowali swój związek na bazie przyjaźni. Gdy się poznali, Paulina Krupińska była w związku z bratem Alicji Bachledy-Curuś, Tadeuszem. Z kolei Sebastian spotykał się z... Alą! Jednak los chciał inaczej. Po jakimś czasie ich drogi znowu się zeszły. To właśnie wtedy pojawiła się między nimi wielka miłość, która szczęśliwie trwa do dzisiaj! Zobacz naszą galerię i dowiedz się, jakie przeszkody musiał pokonać Sebastian Karpiel-Bułecka, aby podbić serce pięknej Miss Polonia 2013!

POLECAMY: Krupińska i Karpiel-Bułecka zasypani ślubnymi życzeniami! Marina, Lewandowska - kto jeszcze im pogratulował?