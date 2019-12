Paulina Krupińska chciałaby zostać jurorką w drugiej edycji "Dance, dance, dance"? Gwiazda wspomina swój udział w show

Paulina Krupińska zdradziła, czy chciałaby zostać jurorem w drugiej edycji "Dance, dance, dance". Jak wspomina swój udział w show? Taneczny program z udziałem gwiazd był prawdziwym hitem wiosennej ramówki TVP. W show wzięli wówczas udział m.in. Patricia Kazadi z siostrą, Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski, Marcelina Zawadzka i Rafał Maślak oraz Paulina Krupińska i Klaudia Halejcio. Uczestników oceniali Ewa Chodakowska, Ida Nowakowska oraz Robert Kupisz. Niestety, wiadomo już, że w drugiej edycji show z pewnością nie pojawi się Ewa Chodakowska. Teraz Paulina Krupińska zdradziła, czy chciałaby zostać jurorem "Dance, dance, dance"! Zobaczcie, co powiedziała.

Paulina Krupińska wspomina udział w show

Paulina Krupińska w programie "Dance, dance, dance" występowała w parze z Klaudią Halejcio. Niestety, w czasie programie doszło do konfliktu uczestniczki z jedną z jurorek show. W jednym z odcinków doszło do wymiany zdań między Pauliną a Ewą Chodakowską. Sprawa stała się na tyle poważna, że miała trafić do sądu, ale ostatecznie piękna Miss w jednym z wywiadów zdradziła, że razem z Ewą Chodakowską wszystko sobie wyjaśniły i zakończyły konflikt. Czy teraz kilka miesięcy po zakończeniu programu, Paulina chciałaby wrócić do "Dance, dance, dance"? Zobaczymy ją w roli jurorki?

Ja na jurora się nie nadaję. Nie jestem osobą, która zna się jakoś wybitnie na tańcu, może tego tańca troszeczkę liznęłam, ale nie czuje się kompetentną osobą, żebym miała oceniać taniec. Wolałabym być z tej drugiej strony i pomagać uczestnikom, bo wiem jak się sama czułam, co mi było potrzebne wtedy a takiego wsparcia było mało. Prowadzący mieli zadanie prowadzenia i nie mieliśmy wydaje mi się takich osób, które by nam pomagały gdzieś rozładować to napięcie- Paulina Krupińska przyznała w rozmowie z portalem plejada.pl.

Jesteście zaskoczeni wypowiedzią Pauliny Krupińskiej? Chcielibyście zobaczyć ją w drugiej edycji "Dance, dance, dance"?

Paulina Krupińska nie chce być jurorką w "Dance, dance, dance".

Piękna modelka wzięła udział w 1. edycji show.