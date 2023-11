1 z 4

Ewa Chodakowska po raz pierwszy wcieliła się w rolę jurorki w programie "Dance, Dance, Dance". U boku Idy Nowakowskiej i Roberta Kupisza oceniała gwiazdy, które próbowały odtworzyć najpopularniejsze teledyski na scenie. Jurorka zarzuciła modelce brak zaangażowania w taniec, co bardzo nie spodobało się partnerce Klaudii Halejcio. Po nakręceniu odcinka i wyemitowaniu go w telewizji, Paulina na swoim Instagramie odniosła się do swojego tańca, dodając że niektóre słowa Ewy w jej stronę zostały wycięte. W odpowiedzi Ewa zarzuciła jej manipulację i wyznała, że sprawą już zajmuje się prawnik. Czy Paulina otrzymała już jakieś pismo?

