Paulina Gałązka, znana polska aktorka, która swoją popularność zdobyła przede wszystkim w serialu "Pierwsza miłość", ma na swoim koncie również kilkanaście dużych polskich produkcji filmowych. Gwiazda w ostatnim czasie skomentowała film produkcji Dody - "Dziewczyny z Dubaju" - którego premiera zbliża się wielkimi krokami.

Paulina Gałązka o "Dziewczynach z Dubaju"

Premiera wyczekiwanego filmu "Dziewczyny z Dubaju" już tej jesieni! O najnowszej produkcji Dody było w ostatnim czasie głośno za sprawą konfliktu gwiazdy z Natalią Siwiec. W filmie Rabczewskiej pojawia się postać, która łudząco przypomina Miss Euro 2012. Polska fotomodelka i aktorka w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowała aferę zapewniając, że absolutnie nie boi się filmu Dody, gdyż ma na nią ''asa''. Są podejrzenia, że owym "hakiem" na celebrytkę może być znajomość Natalii Siwiec z autorem książki, na podstawie której powstał film "dziewczyny z Dubaju" - Piotrem Krysiakiem.

Wszystko wskazuje na to, że Natalia Siwiec nie powinna mieć obaw co do filmu. Podobnie sprawę odbiera aktora, która zagrała w filmie główną rolę - Paulina Gałązka.

"Film nie zniszczy nikomu życia. To przestroga" - powiedziała Gałązka w rozmowie z reporterką Party.

