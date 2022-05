Na początku tego roku głośno zrobiło się o Paulinie Chapko. W mediach pojawiły się doniesienia o ciąży aktorki. Gwiazda, która jest dobrze znana widzom "Na Wspólnej", nie zdementowała spekulacji, co jeszcze bardziej rozgrzało jej fanów. Później Paulina Chapko wyjechała z Polski do Hiszpanii. Choć nie potwierdziła, że zamierza tam przygotowywać się do porodu, zasugerowała, że na dłużej zostanie za granicą. Wreszcie gwiazda postanowiła zdradzić długo ukrywaną tajemnicę! Paulina Chapko nie tylko pochwaliła się ciążowym brzuszkiem, ale pokazała też partnera. To znany, zagraniczny piłkarz, który na co dzień gra w hiszpańskim klubie! Czego jeszcze się dowiedzieliśmy?

Paulina Chapko pozuje z ukochanym w Hiszpanii i pokazuje ciążowy brzuszek

Wreszcie Paulina Chapko potwierdziła doniesienia. Gwiazda "Na Wspólnej" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z widocznym brzuszkiem ciążowym. Nie ma wątpliwości, że aktorka ma zamiar urodzić w Hiszpanii. Na fotografii widzimy też jej partnera. Jej wybrankiem okazał się Joel Valencia, ekwadorski piłkarz. Sportowiec jest zawodnikiem londyńskiego klubu Brentford Football Club, ale obecnie jest "wypożyczony" do hiszpańskiej drużyny AD Alcorcón.

- Amor (pol. kocham) - napisała na Instagramie

Doniesienia medialne na temat ciąży Pauliny Chapko pojawiły się już w lutym br. Gwiazda "Na Wspólnej" nie zdementowała wiadomości, które zostały przekazane w "Dobrym Tygodniu". Tygodnik poinformował, że aktorka spodziewa się swojego pierwszego dziecka i jest już w czwartym miesiącu ciąży! Mogliśmy też przeczytać, że celebrytka czuje się dobrze, ale nie chce zdradzić płci dziecka.

Kolejnym zaskoczeniem był tajemniczy wyjazd Pauliny Chapko do Hiszpanii. Gwiazda TVN nie powiedziała konkretnie, dlaczego wybrała się za granicę, ale wspomniała o "nowych możliwościach". Zasugerowała też wyraźnie, że nie są to krótkie wakacje. Postanowiła zostać w słonecznej Hiszpanii dłużej.

- Kocham Hiszpanię całym sercem. To przepiękny kraj, smaczna kuchnia, życzliwi ludzie, którzy uśmiechają się do mnie na ulicy. I przede wszystkim pogoda. Tutaj nawet w zimie cały czas świeci słońce. Najbliższe miesiące spędzę delektując się pięknem tego miejsca. Madryt otwiera przede mną nowe możliwości. Jestem wdzięczna, że mogę z nich skorzystać! - zdradziła na swoim Instagramie.

Gratulujemy Paulinie Chapko. Myślicie, że gwiazda TVN zostanie w Hiszpanii już na zawsze? Warto przypomnieć, że niedawno 50-letni gwiazdor "Na Wspólnej" został ojcem!