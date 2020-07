Paula Tumala pokazała, jak wygląda jej brzuch po ciąży. Modelka, która od kilku miesięcy spełnia się w roli mamy w najnowszym wpisie na Instagramie przyznała, że bardzo długo zastanawiała się, czy pokazać w sieci jak wygląda jej ciało- teraz jednak postanowiła opublikować odważną fotkę brzucha. Celebrytka nie ukrywa, że wstydzi się swojej figury, ale ją akceptuje. Ten wpis powinna przeczytać każda młoda mama, która nie jest zadowolona ze swojej sylwetki po ciąży!

Paula Tumala szczerze o powrocie do formy po ciąży

Paula Tumala w styczniu tego roku po raz pierwszy została mamą. Modelka urodziła wówczas bliźniaczki- Nadię i Anastację. Młoda mama już kilka tygodni po porodzie opublikowała w sieci zdjęcie swojej figury i nie ukrywała, że nie ma jeszcze płaskiego brzuszka. Ostatnio Paula Tumala w rozmowie z Party.pl przyznała, że jeszcze nie wróciła do formy po ciąży.

Wiadomo, że zostało mi trochę kilogramów, że mam ten brzuszek, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, że są dzieci zdrowie, szczęśliwe- Paula Tumala mówiła przed naszą kamerą.

Teraz młoda mama pokazała fanom na Instagramie odważne zdjęcie swojego brzuszka!

Długo zastanawiałam się nad tym zdjęciem, czy je wrzucić, tutaj. Jest kontrowersyjne, wiem o tym - ale o to mi właśnie chodziło, aby zwrócić Twoją uwagę. Przede wszystkim na jeden problem wśród kobiet, szczególnie mam ❤️ Jak wiele kobiet po ciąży, wstydzi się własnego ciała ? Ile kobiet zakrywa swoje niedoskonałości pod ubraniem? Jestem jedną z Was! Jako była modelka od zawsze krytykowałam się, za swój wygląd. Dzisiaj to ciało akceptuje, ale nadal się go wstydzę 😔. Mówię szczerze - przyznała modelka.

W dalszej części wpisu Paula Tumala nie ukrywa, że przy małych dzieciach często nie ma siły na treningi, żeby za wszelką cenę wrócić do formy po ciąży.

Zastanawiam się często, czy kiedykolwiek byłam z siebie zadowolona? Ze swojego wyglądu? Ze swojego ciała ? Na dzień dzisiejszy, nie jest to dla mnie najważniejsze bo mam cudowną rodzinę, mam zdrowe uśmiechnięte córeczki, kochającego mężczyznę, ale mimo wszystko nadal z tyłu głowy jest pretensja do siebie samej... przecież mogę iść na siłownie, mogę zacząć ćwiczyć, ale po całym dniu i nie przespanej nocy nie mam na to siły i jedyne o czym wieczorem marzę, to o tym, aby położyć się spać 🤯- czytamy na Instagramie.

Jak na wpis modelki zareagowali internauci? Są zachwyceni szczerym wyznaniem młodej mamy!

- Hej całkowicie Cię rozumiem jako mama 18 miesięcznych bliźniaków i jako kobieta która jest świadoma swojego wyglądu po ciąży nie oszukujmy się ten brzuch nigdy nie będzie jak przed ciążą.

- Jesteś piękna! Za to co masz w sercu! Uroda przemija lata uciekają a najpiękniejsze doświadczenia zostają w sercu ❤️

- Podziwiam za odwagę👏🔥 kobiece ciało nie zawsze przypomina okładkę z magazynu💕

- Jesteś piękną, odważną kobietą i podziwiam Cię za to, że jesteś taka normalna 🥰- komentują internauci.

Zobaczcie zdjęcie opublikowane przez modelkę!

Paula Tumala pokazała, jak jej brzuszek wygląda kilka miesięcy po ciąży.

Modelka zaledwie kilka miesięcy temu została mamą.