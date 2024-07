Dzień Dobry TVN ma ostatnio szczęście do materiałów, które szybko stają się absolutnymi hitami w sieci. Najpierw słynny reportaż o blogerkach, a teraz występ Patty z "gitarzystkami", który robi od wczoraj prawdziwą furorę w internecie. Przypomnijmy: Oto najgorszy występ w historii Dzień Dobry TVN: Patty z nowym singlem

Wideo jest udostępniane przez użytkowników Facebooka, pojawia się też na portalach z dowcipami i internetowymi żartami. Pod adresem samej Patty i Angeliki Fajcht, która dzielnie "grała" na gitarze, kierowane są niewybredne komentarze i fala krytyki za tak tragikomiczny występ w telewizji śniadaniowej. Młoda piosenkarka jednak nie robi sobie nic z gorzkich słów, wręcz przeciwnie - stara się ukazać kompromitację jako jej sukces.

ja pierdykam to jest jakas masakra!!! ponad 2,5 tys lajków w 2 godziny :O ponad 120 komentarzy!! ja wiem,że kochacie moje piekne "muzykantki" :D pamietajcie, aby miec zawsze do siebie dystans, przelamuje bariery,robie cos "innego", dla mnie to zabawne, dla niektorych zenujace, ale to dobrze! a najbardziej sie ciesze z tego,ze piosenka sie podoba!!!!!!!!! jestescie niesamowici! juz jutro premiera! ja swoj egzemplarz juz kupilam! ;-) jestem na maxa zadowolona!!! - napisała na swoim Facebooku.

Zapis występu Patty udostępniła na swoim profilu inna początkująca gwiazdka, Aleksandra Jabłonka, o której swego czasu było głośno za sprawą jej teledysku "SMS" - skopiowanego od Honoraty Skarbek (zobacz: Wojna gwiazd - Alexandra splagiatowała teledysk Honey?). Patty zareagowała na krytykę koleżanki w dość osobliwy sposób, wysyłając jej wiadomość pełną wyzwisk.

masz jakiś ciężko problem utuczona szmiro widze. zazdrosc zzera co? teraz to ty jestes na dnie... pisze do ciebie, bo zal mi tego jakie posmiewisko z siebie robisz. nazywasz sie artystka, a caly czas komentujesz jaka to ja jestem fatalna wokalistka itp. (...) a co do pokazywania to rzeczywiscie nie mam co pokazac, ty za to tak - tluszcz. wylewa ci sie z kazdej strony a twoje skladnie w wywiadach doprowadzaja do lez bardziej niz moje piekne nieudolnie grajaca gitarzystki - czytamy w korespodencji opublikowanej przez Aleksandrę Jabłonkę.