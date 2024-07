Wczoraj w Dzień Dobry TVN wystąpiła Patty z singlem "Krzyk" i występ z miejsca stał się hitem internetu. Jednak to nie wokalistka była główną atrakcją, bowiem show skradła jej "gitarzystka".



Internauci szybko rozpoznali w uzdolnionej gitarzystce Angelikę Fajcht - uczestniczkę drugiej edycji "Top Model", która zasłynęła tym, że... jej piersi obmacał Dawid Woliński (zobacz: Takie piersi macał Woliński. Naga sesja Angeliki Fajcht). Jak widać, kontrowersje wokół swojej osoby to dla Angeliki chleb powszedni. W naszym archiwum znaleźliśmy wywiad z Fajcht nakręcony podczas festiwalu Sopot Top of the Top 2013. W rozmowie z AfterParty.pl modelka opowiedziała o swojej karierze i planach na przyszłość.

Myślę, że nie mam głosu, przede wszystkim dykcja i różne rzeczy i tak dalej, za szybko mówię... Aczkolwiek nie, raczej nie, raczej aktorstwo, modeling jak najbardziej, natomiast śpiewanie nie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie chwalę się na zapas, powolutku małymi kroczkami można zobaczyć duży postęp - bo już mam swoją menadżerkę, która mnie prowadzi. Walczymy, bo show-biznes jest bardzo trudny aczkolwiek... do przodu! - zapowiada.

Okazuje się też, że Angelika doskonale zna Zuzę Kołodziejczyk, która wygrała trzecią edycję show. I ma o niej bardzo dobre zdanie.

Zuzę poznałam już półtora roku temu, razem miałyśmy sesję zdjęciową. Wtedy ja byłam w Top Model, a ona jeszcze nie była. Bardzo fajna dziewczyna, skromna, naprawdę jej gratuluję strasznie i cieszę się, że dziewczyna z Poznania wygrała "Top Model" - dodała.

