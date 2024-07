1 z 10

Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach przyciąga nie tylko największe gwiazdy kina, teatru i telewizji. Na wydarzeniu w blasku największych sław próbują również brylować celebryci. Wczoraj do nadmorskiego kurortu przyjechały Patrycja Pająk i Patrycja Wojnarowską, które jak zwykle zrobiły wokół siebie małe zamieszanie.

>>> Międzyzdroje 2013: Eleganckie gwiazdy na wieczornej gali

Celebrytki pojawiły się na wieczornej gali, podczas której 12 gwiazd osłoniło swoje odciski dłoni. Patrycje brylując w blasku fleszy zawsze szokowały swoimi odważnymi stylizacjami. Tym razem stroje na czerwony dywan mniej więcej dostosowały do okazji. Pająk miała na sobie mini eksponującą jej nogi, natomiast Wojnarowska pochwaliła się płaskim brzuchem ubierając na siebie krótką spódnicę i top.

Obie z radością pozowały fotoreporterom krocząc dumnie po czerwonym dywanie. Celebrytki przez chwilę chciały poczuć się jak wielkie gwiazdy i przykładały swoje dłonie do odcisków złożonych przez ikony filmu i telewizji. Ciekawe czy myślały wtedy o sobie, ie być może za kilka lat i one będą miały w Międzyzdrojach swój kawałek alei. Przypomnijmy, że już wkrótce Patrycje wystąpią razem w filmie. Zobacz: To nie jest żart! Pająk i Wojnarowska zagrają razem w filmie