1 z 9

Historia znajomości Natalii Siwiec i Patrycji Mikuły jest dość skomplikowana. Modelki poznały się na Instagramie i szybko przeniosły kontakt do rzeczywistości - Mikuła przyleciała do Polski i wzięła udział w reality-show "Enjoy The View. Love, Natalia". W programie obie panie świetnie się razem bawiły i były przedstawiane jak najlepsze przyjaciółki. Po jego zakończeniu jednak sytuacja mocno się zmieniła. Przypomnijmy: Siwiec do przyjaciółki: Dopadnie ją karma! Mamy odpowiedź Mikuły

Od czasu zakończenia zdjęć do show Natalii, byłe już przyjaciółki nigdy więcej się nie spotkały. Patrycja zaś zaczęła wykazywać duże chęci zrobienia kariery w Polsce i od jakiegoś czasu możemy regularnie widywać ją na salonach. Kwestią czasu było więc, aby celebrytki spotkały się na jednej imprezie. Nie trwało to długo - Natalia i Patrycja pojawiły się wczoraj na gali Plejada Top 10. Każda z nich postawiła na seksowną stylizację, choć tym razem Siwiec zrezygnowała z eksponowania dekoltu. Panie unikały się na imprezie, ale nerwowych spojrzeń nie brakowało.

Zobacz: "Przyjaciółka" Siwiec wydaje pikantną książkę. Znamy szczegóły

Tak prezentowały się wczoraj Siwiec i Mikuła. Która wyglądała lepiej?