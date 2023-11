Reklama

Patrycja Markowska w poruszającym słowach wspomina Korę. 8 sierpnia w Warszawie, odbył się pogrzeb wokalistki zespołu Maanam. Artystka po kilku latach walki z nowotworem zmarła w swoim domu na Roztoczu. Śmierć legendy polskiego rocka poruszyła wszystkich. Patrycja Markowska w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle nie ukrywa wzruszenia i przyznaje, że Kora odeszła za szybko... Jurorka "The Voice of Poland" łamiącym głosem wspominała Korę i zdradziła, za co ją ceniła i uwielbiała.

Posłuchajcie poruszającej wypowiedzi Patrycji Markowskiej!

Pogrzeb Kory odbył się 8 sierpnia.