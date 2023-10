Już dziś rusza nowy sezon "Ameryka Express" a w nim 16 odważnych uczestników, którzy w parach zawalczą o główną nagrodę! Co ciekawe wśród nich są... byli kochankowie! Oczywiście chodzi o Pawła Deląga i Patrycję Markowską, których drogi przecięły się już na początku całej przygody!

Reklama

Okazało się, że Patrycja z powodów aktywności zawodowych nie mogła lecieć na plan wtedy, kiedy pozostali uczestnicy. Zbieg okoliczności sprawił, że kalendarz Pawła Deląga również był zajęty i oboje mieli lot do Ameryki dzień później. Niestety nie udało im się dotrzeć do Gwatemali na czas, ponieważ... wysiedli w złym kraju! Co za przygoda! Szczególnie, że w latach 2002-2003 byli parą!

Miałam koncert w klubie Park, nie mogłam lecieć z całą ekipą i myślałam, że lecę sama. Okazało się na lotnisku, że Paweł miał zdjęcia. Ja się bardzo ucieszyłam, że nie lecę sama, bo nie będę miała tych wszystkich przesiadek sama. No i miałam listę przesiadek i jednej nie było na liście... Po prostu wysiedliśmy w innym kraju... - powiedziała Patrycja w rozmowie z Party.pl

To własnie z tego powodu na początku wyścigu zabrakło Patrycji i Pawła, a ich towarzysze musieli sobie radzić sami. Na szczęście kolejnego dnia udało im się dotrzeć na miejsce i dołączyć do wspólnej zabawy. A co robili podczas swojej nieobecności w Gwatemali? Koniecznie musicie usłyszeć tę historię!

Zobacz także: Ameryka Express 2. Oto wszyscy uczestnicy. Zobacz, kto jest kim w nowej edycji!

Reklama

Patrycja Markowska i Paweł Dęląg podczas podróżny na plan "Ameryka Express" wysiedli w złym kraju! Pikanterii przygodzie dodał fakt, że kiedyś byli parą!