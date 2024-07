Już dziś wieczorem odbędzie się koncert "Największe przeboje roku" w ramach drugiego dnia festiwalu Top Trendy 2014. Wczoraj scena należała do gwiazd, które sprzedały najwięcej płyt w Polsce, a więc m.in. do Edyty Bartosiewicz i Dawida Podsiadło oraz dwóch artystek świętujących swoje jubileusze pracy - Agnieszki Chylińskiej oraz Urszuli. Przypomnijmy: Śliczna Chylińska podbiła Top Trendy 2014. Zaśpiewała stare przeboje z O.N.A

Podczas dzisiejszego koncertu na scenie pojawią się artyści, których piosenki były największymi przebojami minionego roku. Nie może zabraknąć więc m.in. Donatana i Cleo, Sylwii Grzeszczak czy Margaret. Publiczność będzie także miała okazję zobaczyć Patrycję Markowską, która wykona swój wielki hit "Dzień za dniem". AfterParty.pl zdradziła również, na czyj występ czeka tego wieczoru:

Piosenka "Dzień za dniem", to jest piosenka, gdzie więcej znaczy mniej, ja mam takie odczucie. Nie spodziewajcie się więc piór w dupie. Postawiliśmy na kameralny wykon, zaprosiłam Krzysia, który gra na dudach, w tej piosence zawsze stawiałam na tekst, na wyraz, taki hipi-folkowy kawałek, na takim festiwalu jest tak dużo żywych i przebojowych piosenek, więc tak na siłę tego nie zmienialiśmy , może trochę pod prąd, ale taka to jest piosenka. Te wszystkie piosenki już są wygrane, dla mnie jest to ogromne wyróżnienie, że tam występuję. Prywatnie słucham Lemona, Urszuli, zespół Bracia. Mój syn oszalał na punkcie Cleo, latał za nią po amfiteatrze kilka godzin - mówi AfterParty.pl Markowska