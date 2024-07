Patrycja Kazadi kreuje w serialu "Bodo" postać aktorki Reri - prawdopodobnie największej miłości polskiego artysty. W rozmowie z Party.pl gwiazda zdradziła, dlaczego jej zdaniem niekoniecznie atrakcyjny fizycznie Eugeniusz Bodo zdobywał serca setek kobiet:

Charakter, charme, szyk, klasa, do tego poczucie humoru. Która kobieta nie lubi się śmiać przy swoim mężczyźnie? I odwaga! (...) To kobietom imponuje - one chcą się czuć przy mężczyźnie bezpiecznie.