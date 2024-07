Ostatnie miesiące były dla Patricii Kazadi niezwykle intensywne. Praca w X-Factor, promocja płyty, koncerty i inne zobowiązania kosztowały ją trochę sił. Przypomnijmy: Kazadi nad morzem na imprezie sprzętów RTV

Na wakacje Patricia postanowiła wyjechać do ukochanych Stanów Zjednoczonych. Urlop rozpoczęła od pobytu w Nowym Jorku, ale wokalistka jest już w Los Angeles, gdzie korzysta z fantastycznej pogody i odpoczywa. Nie zamierza jednak długo oddawać się słodkiemu lenistwu, bo już niebawem będzie kręcić tam kolejny teledysk.



Nie będę cały czas się lenić. Za 2 dni zaczynam przygotowania do nowego teledysku. Będę tu kręcić klip do "Shake The World", który wybrali moi fani. Jestem bardzo podekscytowana, zaczynamy próby i za 2 tygodnie go tutaj w Los Angeles kręcimy. Nie mogę się doczekać! - powiedziała w rozmowie z Dzień Dobry TVN.