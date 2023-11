Koncert "Artyści przeciw nienawiści" zjednoczył wiele gwiazd, które zdecydowały się wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Doda, która jest jego pomysłodawczynią, jako pierwsza wyciągnęła rękę do Justyny Steczkowskiej i Edyty Górniak, z którymi była skłócona. Patricia Kazadi w rozmowie z Party.pl odniosła się do tej inicjatywy i powiedziała, jak ważne są takie akcje. Co więcej zdradziła naszej reporterce, jakie są prawdziwe powody nieobecności Górniak podczas koncertu. Gwiazda nowego show TVP2 wyjawiła też, dlaczego cieszy się, że opiekę nad projektem przejęła Agnieszka Hyży. Koniecznie obejrzyjcie wideo!

Reklama

Patricia Kazadi rzuciła nowe światło na tę sprawę

Instagram

Doda jest pomysłodawczynią koncertu

Reklama

Zobacz także: Doda zabawnie o obecności rodziców na koncercie urodzinowym. Mieli do spełnienia ważną rolę!