Kilka tygodni temu na rynku ukazała się płyta Nataszy Urbańskiej "One". Kontrowersyjny klip do singla "Rolowanie" sprawił, że o płycie mówiło się coraz więcej, co niestety nie przekładało się na wyniki sprzedaży krążka. Dodatkowo, miażdżąca krytyka klipu i utworu sprawiła, że Natasza była wręcz wyśmiewana za nagrany materiał. Wśród hejterów znalazły się jednak osoby, które zachwyciły się dokonaniami Urbańskiej, wśród nich znalazła się Doda. Przypomnijmy: Doda zachwycona płytą Nataszy, Kozyra równa ją z ziemią

Inna wokalistka, która również nie miała szczęścia jeśli chodzi o debiutancki krążek, czyli Patricia Kazadi postanowiła zapoznać się z twórczością Urbańskiej i skorzystała z zaproszenia na jeden z koncertów promocyjnych w Teatrze Buffo. Po całym show zafundowanym przez Nataszę, podzieliła się swoimi przemyśleniami przed kamerą teatru.



Byłam właśnie na koncercie Nataszy z dwóch względów. Po pierwsze - bardzo ją lubię prywatnie i znamy się parę dobrych lat, a po drugie - byłam bardzo ciekawa zobaczyć na żywo ją i usłyszeć jej materiał na żywo. Również z tego względu, że jak wszyscy wiecie dużo krytyki na nią spłynęło, co jest dla mnie smutne z tego tylko względu, że uważam, że każdy powinien wyrażać siebie w sposób jaki chce i robić taką muzykę jaką chce. Oczywiście to nie musi się ludziom podobać, a hejterstwo a nie podobanie się to dwie różne rzeczy. - mówi.

Młoda gwiazda TVN była pod wielkim zachwytem tego, co zobaczyła podczas koncertu. Przyznała nawet, że utwory na płycie "One" są na światowym poziomie i mają szansę odnieść sukces poza granicami Polski. Dodatkowo wychwala Nataszę nie szczędząc jej komplementów - przyznaje nawet, że gwiazda Buffo ma coś, czego nie mają inne polskie gwiazdy.

Zastała mnie najwyższa jakość muzyczna od strony muzyków. Nataszka zadbała o to, żeby było jak najlepiej. Utwory na płycie są znakomite, są to trzy,cztery utwory, które są hitami na poziomie światowym. Jest to kobieta, która nie tylko potrafi rewelacyjnie śpiewać, ale również świetnie tańczy i ma osobowość sceniczną, której nie ma wiele polskich gwiazd. - dodaje.

Mieliście już okazję zapoznać się z płytą Nataszy?

