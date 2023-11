2 z 5

Jak udało się nam dowiedzieć, nowy program, który przygotowuje Polsat będzie produkowany na licencji znanego, dużego show "World of Dance"! W amerykańskiej wersji tego programu w jury zasiada m.in. Jennifer Lopez. W show biorą udział soliści, grupy taneczne, duety, które prezentują różne rodzaje tańca od hip-hopu do baletu. Zwycięzca amerykańskiej wersji show może wygrać milion dolarów.

O tym, kto zasiądzie w jury polskiej wersji z pewnością dowiemy się wkrótce. Już teraz wiemy jednak, kto najprawdopodobniej poprowadzi nowe show Polsatu! Będzie to gwiazda "You Can Dance"! Zobaczcie sami!

