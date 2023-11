Popek w rozmowie z "Super Expressem" skomentował swój stan zdrowia. Raper nie ukrywa, że - chociaż czuje się lepiej niż jeszcze kilka dni temu - to wciąż nie ma siły na treningi.

A czy planuje występy w najbliższy piątek?

Są szanse z tego co widzę. Nastraszył mnie mój kolega powiedział, że te neurologiczne sprawy mogą być od kilku dni do paru miesięcy, ale u mnie zauważyłem wyraźną poprawę po tym szpitalu - przyznał raper. - Nie jest za dobrze ze mną dzisiaj, nie mogłem tańczyć bo wiedziałem, że mogę zrobić sobie tylko krzywdę. Czekam do ostatniej chwili, kiedy mnie puści. Delikatnie będę szlifował te układy taneczne do piątku i w piątek dam z siebie wszystko.