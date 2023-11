Pascal Brodnicki we wrześniu skończył 41 lat. Już wcześniej zauważył jednak, że tempo przemiany materii w jego organizmie nieco spadło i nie może pozwalać sobie na kulinarne grzechy w takim stopniu jak w wieku 25 lat. Stara się więc racjonalnie podchodzić do żywienia, by jak na dłużej pozostać w dobrej formie fizycznej.

Reklama

Więcej tutaj: Pascal i Paweł odpadli z "Azji Express", ale i tak kontynuowali podróż! Jak to możliwe? WIDEO

– Śmieję się, że kiedyś był kaloryfer, nagle pojawia się bojler, teraz dążę do tego, aby właśnie znowu kaloryfer się pojawił – mówi Pascal Brodnicki agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Jakie jeszcze zmiany wprowadził w swoim życiu i jadłospisie? Odpowiedzi znajdziecie w materiale wideo!

Zobacz też: Najlepsze diety odchudzające – opisy, składniki, jadłospisy

Reklama

Pascal twierdzi, że rośnie mu brzuszek ;) Naszym zdaniem, trochę przesadza!