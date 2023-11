Już jest! Od poniedziałku w sprzedaży najnowszy numer "Party"! Na okładce Anna Lewandowska, która otwiera nowy biznes z synem Magdy Gessler. Co to takiego i dlaczego ich projekt z góry skazany jest na sukces? Wszystkiego dowiecie się z "Party"! Co poza tym w numerze?

"Party" gotowe na Mundial 2018!

Z "Party" przygotujecie się na Mundial 2018 - przeczytacie wywiad z Kamilem Grosickim i zobaczycie polskie WAGs w zupełnie nowej odsłonie. Dowiecie się również, co naprawdę łączy Martynę Wojciechowską i Przemka Kossakowskiego, oraz przeczytacie wywiad z Agatą Kościkiewicz o ciężkiej walce z nowotworem.

Szukajcie najnowszego numeru "Party" już w poniedziałek za jedyne 2,19 zł!

Anna Lewandowska na okładce "Party".

Przeczytacie wywiad z Agatą Kościkiewicz.

Zobaczycie polskie WAGs w zupełnie nowej odsłonie.