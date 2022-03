Nowa partnerka Macieja Orłosia komentuje związek: "To nie jest żaden romans"!

To już pewne! Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska są parą. Kilka tygodni po tym, jak w mediach pojawiły się plotki o ich bliskiej relacji, para potwierdziła, że jest w związku. Dziennikarz już nie ukrywa swojego szczęścia i przyznaje, że nie jest sam. Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska zostali nawet przyłapani na romantycznym spacerze! Sprawdźcie, co para powiedziała o swojej relacji. Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska są parą Na początku tego roku w mediach pojawiła się zaskakująca informacja o rozstaniu Macieja Orłosia i jego żony, Joanny Twardowskiej. "Super Express" donosił wówczas, że dziennikarz zakończył związek z żoną po 26 latach wspólnego życia. Dziennikarz potwierdził plotki o rozstaniu, a już kilka tygodni później tygodnik "Rewia" poinformował, że Maciej Orłoś spotyka się teraz z młodszą o 23 lata prezenterką, Pauliną Koziejowską. Para do tej pory nie komentowała doniesień na swój temat, ale teraz zakochani przyznali, że są razem! Tak, to prawda, jesteśmy razem - w rozmowie z "Super Expressem" potwierdził Maciej Orłoś. Zobacz także: Te pary rozstały się po latach małżeństwa: Gawryluk i Błaszczyk, Kozidrak i Pietras, Orłoś i Twardowska... Swój związek ze znanym dziennikarzem potwierdziła również Paulina Koziejowska, która w przeszłości spotykała się w gwiazdorem "Klanu", Jackiem Borkowskim. (...) Chcieliśmy jak najdłużej cieszyć się sobą bez afiszowania się naszą miłością w mediach. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że jesteśmy bardzo szczęśliwi - "Super Express" cytuje prezenterkę telewizyjną. Zobacz także: Maciej Orłoś rozstał się z żoną po 26 latach! Dziennik opublikował również zdjęcia, na których Paulina Koziejowska i Maciej...