Nowy związek Marcina Hakiela nie przestaje budzić zainteresowania, choć od pewnego czasu tancerz znacznie rzadziej dzieli się w mediach społecznościowych kadrami z ukochaną. Teraz to ona skupiła uwagę wszystkich, ogłaszając na forum informację o dziecku!

Partnerka Marcina Hakiela zaskoczyła wyznaniem o dziecku

To wielki moment w życiu Marcina Hakiela, bowiem po latach wraca on do "Tańca z gwiazdami"! Warto wspomnieć, że to właśnie za kulisami tego programu poznał swoją byłą żonę, Kasię Cichopek. Wielki powrót do formatu zapewne wiąże się więc dla niego ze skrajnymi emocjami, choć dziś już raczej niewiele rozpamiętuje on o ex, bo w końcu jego serce od pewnego czasu jest zajęte.

Kilka miesięcy temu Marcin oficjalnie przedstawił światu swoją ukochaną, czyli niejaką Dominikę, która jest już jego drugą partnerką od czasu rozwodu. W przeciwieństwie do poprzedniej relacji, tą tancerz ochoczo chwali się na forum publicznym, a przynajmniej tak było jeszcze do niedawna, bowiem teraz romantyczne kadry na jego profilu to prawdziwa rzadkość.

Marcin Hakiel z partnerką Instagram @marcinhakiel

Drobnych smaczków możemy tymczasem wypatrywać na Instagramie Dominiki, która również stara się być tam aktywna, a teraz zaskoczyła chyba wszystkich. Wrzuciła bowiem na InstaStory archiwalne zdjęcie, przedstawiające kilkuletniego chłopca, prawdopodobnie właśnie Marcina, i podzieliła się pewną informacją.

Chcę takie dziecko - ogłosiła stanowczo, oznaczając w relacji ukochanego.

Marcin nie pozostał na ten fakt obojętny i prędko odpowiedział partnerce w bardzo wymowny sposób.

Się postaram

Czyżby coś było na rzeczy i Marcin oraz Dominika planowali potomstwo? Choć plotki w tym temacie pojawiały się nie od dziś, para jak dotąd unikała publicznych wypowiedzi. Zakochani traktują się jednak bardzo poważnie, a jakiś czas temu zrobili sobie wspólne tatuaże. Tancerz w jednym z wywiadów sugerował nawet, że mógłby mieć kolejne dziecko.

Partnerka Marcina Hakiela zaskoczyła wyznaniem o dziecku Instagram@marcinhakiel

Marcin Hakiel z partnerką Instagram/@marcinhakiel