Hakiel postawił sprawę jasno w kwestii dzieci. Cichopek się zgodzi? „To też jest dla mnie duże przeżycie”

Szykuje się wielki powrót Marcina Hakiela do telewizji. Niedługo zobaczymy go w „Tańcu z gwiazdami”. Tancerz chce, by towarzyszyły mu nowa partnerka i dzieci.