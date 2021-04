Ponad rok temu, już po głośnym rozwodzie z Michałem Wiśniewskim, Dominika Tajner ogłosiła, że jest w nowym związku! Do tej pory nie było jednak wiadomo, kim jest wybranek gwiazdy. Okazuje się, że partner Dominiki pochodzi z Cypru i jest starszy od niej aż o 20 lat. Co Tajner mówi o różnicy wieku w ich związku?

Dominika Tajner pokazała zdjęcie ze starszym chłopakiem!

W styczniu 2020 roku Dominika poinformowała bliskich i przyjaciół o tym, że jest zakochana, ustawiając na Facebooku status "w związku". Do dziś jednak nie było wiadomo, kim jest jej chłopak. Okazuje się, że to 62-letni Dimitris, który pochodzi z Cypru i jest tam gwiazdą, która często pojawia się na wszelkich ściankach. Na razie są parą na odległość, ale w maju mężczyzna ma pojawić się w Polsce i wtedy Dominika chce go wszystkim przedstawić:

Był na ściance nie raz, ale nie jako producent. Bywał na ściankach z racji zawodu jaki wykonuje. Na pewno bliżej mu do sportu niż do telewizji - powiedziała Dominika w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Dzieli ich 20 lat! Czy tak spora różnica wieku ma dla Dominiki jakieś znaczenie?

Zupełnie mi to nie przeszkadza. Jest dojrzały i spokojny. Do tego bardzo troskliwy. Wnosi w moje życie dużo spokoju. Pod koniec maja będzie w Polsce, to w końcu będę mogła go Wam przedstawić - powiedziała Tajner.

Dominika pokazała również ukochanego na swoim Facebooku - gwiazda przysłoniła jednak twarz partnera, podsycając ciekawość! Czekamy więc na pierwsze, oficjalne zdjęcia pary!

Niedawno Dominika przeszła sporą metamorfozę! Czy ma to związek z nową miłością?

Dominika Tajner wzięła niedawno udział w pokazie mody Anny Cichosz.