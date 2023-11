Michał Wiśniewski i Dominika Tajner rozwiedli się! W poniedziałek w jednym z warszawskich sądów odbyła się rozprawa rozwodowa gwiazd. Jak informuje "Super Express" siedmioletnie małżeństwo zakończyło się w dziesięć minut! Rozprawa była tylko formalnością, bo Michał i Dominika wszystkie szczegóły ustalili wcześniej. Czy para będzie dalej utrzymywać ze sobą kontakt?

Michał Wiśniewski rozwiódł się po raz czwarty. W poniedziałek, 30 września, jeden z warszawskich sądów orzekł koniec jego małżeństwa z Dominiką Tajner. Byli małżeństwem przez siedem lat. Niestety, w marcu tego roku, załamana Tajner poinformowała o zakończeniu związku, kiedy to wokalista złożył papiery rozwodowe w sądzie:

Mówiło się, że powodem ich rozstania jest romans Tajner. Dominika w wywiadzie dla "Flesza" stanowczo zaprzeczała:

Jednocześnie gwiazda stwierdziła, że po rozstaniu ich relacje wyglądają znacznie lepiej niż pod koniec małżeństwa:

Jak informuje "Super Express" rozwód Michała i Dominiki trwał około 10 minut. Para przed salą sądową rozmawiała ze sobą. Tajner potwierdziła tabloidowi, że już jest wolna. Zrobiła to też na Instagramie.

Razem, a jednak osobno. Teraz już osobno. Rozejście z klasą to pewna sztuka. Nie zawsze jest to możliwe, ale nam się finalnie udało. Jak bardzo chciałoby się dobrze, życie i tak pisze swoje scenariusze. Ale zawsze to co się dzieje, dzieje się po coś - napisała Dominika w sieci po rozprawie.