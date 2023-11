1 z 5

Paris Hilton ma 37 lat i chyba stwierdziła, że czas wyjść za mąż. W nowym roku zaskoczyła wszystkim zdjęciem ze stoku na którym jej chłopak, Chris Zylka, cztery lata młodszy aktor i model, oświadcza się znanej celebrytce.

Na jednym ze stoków w Aspen Chris Zylka oświadczył się swojej ukochanej i wyciągnął ogromny pierścionek z brylantem. Zdjęcie wstawiła na Instagram, a z całego świata popłynęły gratulacje.

Jest tylko jeden problem. Przyjaciele Paris Hilton, którzy bawili się z nią w sylwestra twierdzą, ze celebrytka miała już ten pierścionek na palcu w czasie zabawy. Ponadto, Paris wstawiła zdjęcie z tej imprezy, na którym go widać, kilka dni wcześniej! Przypadek? Niedopatrzenie?

Czy to oznacza, że kupiła sobie go sama, a potem namówiła chłopaka na to, by się jej oświadczył? Niestety, najpewniej tak! Chris może być wściekły...

Zobaczcie zdjęcie z sylwestra z pierścionkiem na palcu.

