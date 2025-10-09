W czwartek, 9 października 2025 roku, prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka rozpoczęli wizytę w Estonii. Głównym celem podróży była obecność prezydenta RP na szczycie Grupy Arraiolos. Para prezydencka przybyła do Estonii po południu. Na płycie lotniska Marta Nawrocka zaprezentowała się w stonowanej, ale wyrazistej stylizacji. Jak modowy wybór pierwszej damy komentuje stylistka?

Stylizacja Marty Nawrockiej zachwyciła

Zaledwie kilka dni temu Marta Nawrocka zadała szyku na spotkaniu z uczniami, a teraz skradła show podczas wizyty w Estonii. Pierwsza dama podczas podróży postawiła na klasykę. Miała na sobie biały golf, czarne spodnie i czarną marynarkę z paskiem w talii. Stylizacja została określona przez ekspertkę Ewę Rubasińską-laniro jako bardzo trafiona. Jak podkreśliła w rozmowie z "Faktem", odpowiednio dobrane proporcje stroju korzystnie modelują sylwetkę i dodają elegancji. Rubasińska-laniro zauważyła również, że Marta Nawrocka dobrze wygląda w minimalistycznych zestawach, które nie przytłaczają jej wyrazistej urody.

To bardzo dobry kierunek dla Marty Nawrockiej, która najlepiej prezentuje się w minimalistycznych, nieprzekombinowanych ubraniach. Jej wyrazista uroda nie potrzebuje dodatkowych ozdobników, by przyciągać uwagę. stylistka komentowała dla Faktu.

Ekspertka dostrzegła jedynie drobny mankament. Jej zdaniem rękawy marynarki mogłyby być delikatnie węższe. " Choć w czerni ten mankament pozostaje praktycznie niewidoczny" zaznaczyła.

Karol Naworcki zachwycony swoją żoną

Pod koniec września br. Karol Nawrocki udzielił wywiadu, w którym poruszył temat Marty Nawrockiej. Prezydent nie ukrywa, że jest dumny ze swojej żony, która już od dwóch miesięcy spełnia się w roli pierwszej damy.

Jestem dumny ze swojej żony. Myślę, że świetnie radzi sobie w roli pierwszej damy, aktywna jest. (...) Jest pochłonięta tym i też tymi myślami, że może zrobić coś dobrego dla Polski, dla konkretnych środowisk, dla osób niepełnosprawnych, dla młodzieży z wykluczonych regionów mówił w wywiadzie dla Radia Zet.

Polacy pokochali Martę Nawrocką, a pod jej postami na Instagramie za każdym razem pojawia się mnóstwo pozytywnych komentarzy na temat jej zachowania i stylizacji.

Tylko spójrzcie, jak pierwsza dama prezentowała się u boku swojego męża w Estonii.

Marta i Karol Nawroccy w Estonii fot. Marek Borawski/KPRP