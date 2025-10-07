Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego, świętuje dwa miesiące od momentu objęcia roli pierwszej damy. W tym czasie uczestniczyła w wielu spotkaniach z obywatelami, odwiedzała regiony takie jak Podkarpacie, Kraków czy Lubelszczyznę oraz aktywnie działała w stolicy. Podczas publicznych wystąpień i wizyt dała się poznać jako osoba otwarta, empatyczna i gotowa na dialog z ludźmi. Teraz zabrała głos i podkreśla, że to był wyjątkowy czas:

Dwa miesiące wśród Polek i Polaków – pełne ciepła, serdeczności i uśmiechu. Każde spotkanie jest dla mnie wyjątkową chwilą, która zostaje w sercu na długo. rozpoczęła swój wpis na Instagramie.

Marta Nawrocka pokazuje wyjątkowe miejsce w Pałacu

Z okazji dwumiesięcznego jubileuszu Marta Nawrocka zamieściła w mediach społecznościowych wyjątkowe nagranie, które przyciągnęło ogromną uwagę internautów. Jej wpis był formą podziękowania za wszystkie ciepłe gesty, słowa wsparcia oraz liczne pamiątki, które otrzymała.

Okazuje się, że Marta Nawrocka znalazła wyjątkowe miejsce w Pałacu Prezydenckim na te wszystkie pamiątki. Jest ich już naprawdę sporo:

W Pałacu Prezydenckim mamy szczególne miejsce, gdzie kolekcjonujemy Wasze upominki i pamiątki – symbole tej wspólnej, wyjątkowej drogi. Razem z Karolem dziękujemy za każdy gest i każde dobre słowo. Jesteśmy dla Was - dodała Marta Nawrocka

Wzruszające komentarze internautów po publikacji nagrania Marty Nawrockiej

Pod postem Marty Nawrockiej pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie kryli wzruszenia i uznania. Te wpisy potwierdzają, że Marta Nawrocka już zyskała sympatię dużej części społeczeństwa, również osób, którzy wspierają drugą stronę sceny politycznej. Jej działalność i podejście do roli pierwszej damy są oceniane bardzo pozytywnie.

Widać , że sprawia Pani przyjemność bycie Pierwsza Damą. To miłe

Nie głosowałam na Pani Męża ale muszę przyznać że jako Pani Prezydentowa prezentuje się Pani rewelacyjnie

Obserwuje chętnie Pani drogę i muszę przyznać, że daje Pani radę! Oby tak dalej!

Sądzicie, że Marta Nawrocka dobrze sobie radzi w roli pierwszej damy?

