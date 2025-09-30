Marta Nawrocka, pełniąca obowiązki pierwszej damy, 29 września odwiedziła Szkołę Podstawową im. Stefana Batorego w Liwie w województwie mazowieckim. Jej obecność była związana z obchodami stulecia nadania imienia szkole. W ramach uroczystości odbyło się również pasowanie pierwszoklasistów.

Zielony garnitur i uśmiech pierwszej damy podbijają sieć

Zaledwie kilka dni temu Marta Nawrocka podczas wizyty w USA udowodniła, że jest ikoną stylu, a internauci pisali wprost, że wyglądała zjawiskowo. Teraz pierwsza dama jest już w Polsce i wróciła do swoich obowiązków w kraju. Żona prezydenta spotkała się wczoraj z uczniami szkoły podstawowej w Liwie. Podczas wizyty w szkole Marta Nawrocka zaprezentowała się w eleganckim zielonym garniturze, brązowej bluzce i brązowych butach z efektownym zdobieniem. Stylizację dopełniała klasyczna fryzura oraz uśmiech, który nie schodził jej z twarzy.

Obchody 100-lecia nadania Szkole w Liwie imienia Stefana Batorego to wyjątkowy moment, który łączy pokolenia. Niech wytrwałość króla i jego waleczność będą dla uczniów inspiracją w dążeniu do celu i spełnianiu marzeń napisała Marta Nawrocka pod nagraniem z wizyty w szkole.

Internauci komentują stylizację Marty Nawrockiej

Wśród licznych komentarzy pod zdjęciem Marty Nawrockiej dominowały słowa uznania. Internauci znów zachwycali się stylizacją pierwszej damy. Pod nagraniem opublikowanym w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy:

Nasza Bogini

Pani Marta Nawrocka styl klasa elegancja sama w sobie komentują internauci.

Tylko spójrzcie na nagranie i zdjęcia z wizyty Marty Nawrockiej w szkole w Liwie. Pierwsza dama zadała szyku w zielonym komplecie i stała się ikoną mody? My już czekamy na kolejne stylizacje żony Karola Nawrockiego.

