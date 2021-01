Paolo Sousa będzie nowym trenerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Portugalczyk ma piękną żonę, to była modelka

Paulo Sousa to nazwisko, które gości we wszystkich mediach. W ciągu zaledwie kilku dni dowiedzieliśmy się o zaskakującej decyzji PZPN-u, wg której Jerzy Brzęczek został odwołany ze swojego stanowiska. Związek zadecydował, że jego miejsce zajmie Portugalczyk - Paulo Sousa. Co ciekawe Sousa był już trenerem Polski w latach 90. Wyniki naszej reprezentacji nie były wówczas szczególnie zadowalające. Dużym echem odbił się także jego konflikt z Jakubem Błaszczykowskim. Piłkarz najpierw był wychwalany przez Sousę pod niebiosa, a później przez niego nie zagrał w kluczowych meczach.

Tym bardziej oczy wszystkich z ciekawością zwróciły się na byłego portugalskiego trenera. Mediom nie mogło umknąć również to, kim jest jego żona. Okazuje się, że to prawdziwa piękność, kiedyś bardzo znana modelka i osobowość telewizyjna. Jak dziś wygląda?

Kim jest żona Paulo Sousy?

Żona Paulo Sousy to Cristina Mohler. Para pobrała się dwa razy, biorąc ślub cywilny w 2007 roku w Estonii, a później kościelny w Maroko. O ich związku było bardzo głośno. Sousa był znanym piłkarzem i trenerem. Mohler robiła karierę jako modelka. Pracowała także jako pogodynka w portugalskiej telewizji. Dużym echem odbił się jej udział w sesji zdjęciowej dla męskiego magazynu MAXIM w 2002 roku. Aktualnie Cristina nie bierze udziału w tak wielu sesjach, jak kiedyś. Ostatnie zdjęcia, jakie obiegły internet powstały dla Mario Galiano, na którym Cristina pozuje w seksownym, czarnym kostiumie.

Co ciekawe Paulo Sousa poznał Cristinę Mohler gdy sam był w związku z pierwszą żoną - Cristiną Neto de Almeidą - z którą ma dwoje dzieci, 26-letnią Marię oraz 18-letniego Guilherme'a.

Już chodzą pogłoski o tym, żona nowego trenera zagości w polskich mediach. Na razie jednak ani trener, ani jego żona nie opowiedzieli o swoich odczuciach związanych z przyjazdem do Polski. Oboje jednak dobrze znają życie w Europie środkowej. Mieszkali już na Węgrzech, gdzie Paulo trenował Videoton i w Niemczech, gdzie jeszcze jako piłkarz występował w Bundeslidze.

Cristina w 2002 roku wzięła udział w rozbieranej sesji dla MAXIM.

Christina wzięła udział w sesji dla Mario Galiano, fotografa, który od lat portretuje ważne postaci z kręgu portugalskiej kultury, świata mediów i show-biznesu.

W sieci można znaleźć mnóstwo archiwalnych nagrań z Cristiną.