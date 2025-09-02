Nie żyje Graham Greene – niezapomniany Kopiący Ptak z „Tańczącego z wilkami”

Graham Greene urodził się 22 czerwca 1952 roku w rezerwacie Six Nations w kanadyjskiej prowincji Ontario. Pochodził z narodu Oneidów i był kuzynem aktora Gary’ego Farmera. Zanim rozpoczął karierę aktorską, pracował jako robotnik i dźwiękowiec podczas koncertów rockowych. To właśnie jeden z muzyków zasugerował mu spróbowanie swoich sił w aktorstwie.

Pierwsze kroki stawiał na scenach teatralnych w Toronto. Debiut telewizyjny zaliczył w 1979 roku, grając w jednym z odcinków kanadyjskiego serialu kryminalnego „The Great Detective”. Jego pierwszy występ filmowy miał miejsce w 1983 roku w filmie „Running Brave”.

Rola w „Tańczącym z wilkami” była przełomem w karierze Grahama Greene'a

Choć na początku jego kariera rozwijała się powoli, przełom nastąpił dzięki roli w westernie „Tańczący z wilkami” w reżyserii Kevina Costnera. Graham Greene wcielił się w postać Indianina o imieniu Kopiący Ptak. Ta rola przyniosła mu jedyną w karierze nominację do Oscara i na trwałe zapisała jego nazwisko w historii kina.

Graham Greene zmarł po walce z chorobą

Smutna wiadomość o śmierci Grahama Greene’a dotarła z Kanady w poniedziałek. Aktor zmarł w wieku 73 lat. W oficjalnym komunikacie podano, że przyczyną śmierci była choroba, na którą cierpiał od dłuższego czasu. Nie podano jednak szczegółów dotyczących rodzaju choroby ani dokładnego miejsca zgonu.

Graham Greene zagrał w wielu kultowych filmach

Po sukcesie „Tańczącego z wilkami” Graham Greene zyskał dostęp do wielu hollywoodzkich produkcji. W latach 90. wystąpił m.in. w: komedii „Maverick” z Melem Gibsonem, filmie akcji „Szklana pułapka 3” z Bruce’em Willisem oraz kultowym dramacie „Zielona mila”, gdzie wcielił się w Arlena Bitterbucka.

W kolejnych latach Greene pojawił się także w takich tytułach jak „Transamerica”, „Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu”, „W krainie pieniądza”, „Chata”, „Gra o wszystko”. Do końca życia pozostawał aktywny zawodowo – widzowie mogli oglądać go ostatnio w popularnych produkcjach takich jak „The Last of Us” i „Tulsa King”. Kilka filmów z jego udziałem nadal czeka na premierę.

