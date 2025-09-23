Miłośnicy "Rancza" mają powód do radości - pod koniec roku na antenę trafi wyjątkowy materiał pokazujący, jak wyglądała praca nad serialem od kuchni. O projekcie opowiedziała Ilona Ostrowska, która wcielała się w rolę Lucy. Aktorka zdradziła, czego możemy się spodziewać po produkcji.

Serial "Ranczo" podbił serca widzów

"Ranczo" to bezapelacyjnie jeden z największych hitów TVP. Perypetie mieszkańców Wilkowyj śledziły miliony widzów, a zakończenie produkcji serialu w 2016 roku było dla wielu z nich wyjątkowo smutnym wydarzeniem. Telewizja Polska przez pewien czas brała pod uwagę kontynuację historii "Rancza" pod tytułem "Ranczo. Zemsta Wiedźmin", w formie filmu lub mini serii reżyserowanej przez Wojciecha Adamczyka. Sam reżyser przyznał w rozmowie z Plejadą, że projekt ma potencjał i trwają rozmowy, jednak jego realizacja wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Na szczęście wiele wskazuje na to, że już niebawem będziemy mogli ponownie zobaczyć na ekranie swoich ulubionych bohaterów. Ilona Ostrowska ujawniła na antenie radiowej Jedynki, że z okazji świąt Bożego Narodzenia powstaje wyjątkowy materiał poświęcony kultowemu serialowi.

"Ranczo" powróci na ekrany?

Aktorka, która wcieliła się w serialową Lucy, gościła ostatnio na antenie radiowej Jedynki. Podczas rozmowy zdradziła szczegóły produkcji, która ma trafić na ekrany już pod koniec roku.

Mamy plany, żeby na Boże Narodzenie przygotować niebawem dla widzów i słuchaczy takie podsumowanie, taką wspominkę, jaką mieli Przyjaciele, czyli jak to powstawało, gdzie to kręciliśmy, jakie temu towarzyszyły emocje. I to chcemy za chwilę nagrać i pokazać państwu w Boże Narodzenie zapowiedziała w audycji Letnisko.

Choć zapowiedź odcinka specjalnego ucieszyła fanów, Ilona Ostrowska zaznaczyła, że decyzje o powrocie serialu jeszcze nie zapadły. Wstępne plany na kilka nowych odcinków istnieją, ale ich los wciąż jest niepewny.

Plany są na przyszły rok, żeby nakręcić kilka odcinków, ale to już jest wielką niewiadomą wyznała.

