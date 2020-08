Pamiętacie Kamilę, transseksualną uczestniczkę "Top Model"? Sporo się zmieniła, a na Instagramie pozuje bez bielizny! 

Kamila Warzecha była w 2016 roku uczestniczką szóstej edycji programu "Top model". Wszyscy fani show, na pewno doskonale ją pamiętają. Aspirująca modelka nie miała niestety łatwo w życiu. Urodziła się jako chłopiec, lecz od zawsze czuła się kobietą. Z tego też względu zdecydowała się na zmianę płci.

Od jej udziału w hicie stacji TVN minęły już cztery lata, jednak o Kamili znów jest głośno. Wszystko za sprawą jej profilu na Instagramie. Modelka od udziału w "Top model" jeszcze bardziej schudła i widać, że nabrała ogromnej pewności siebie, ponieważ nie boi się publikować nawet zdjęć bez... majtek!

Zobaczcie zatem co słychać u Kamili Warzechy!

Transseksualna uczestniczka "Top Model" Kamila Warzecha na Instagramie pozuje bez bielizny

Historia Kamili Warzechy z "Top model" poruszyła całą Polskę! Skromna, cicha i śliczna dziewczyna - to z pewnością można było stwierdzić niemal od razu. Jednak kiedy Kamila stanęła przed jurorami, zdecydowała się opowiedzieć wszystkim swoją historię. Okazało się, że tak naprawdę urodziła się jako chłopiec...

Jestem osobą transpłciową, teraz jestem w trakcie zmiany płci. Urodziłam się jako chłopiec i dalej mam męskie dokumenty. To że moje wnętrze nie było zgodne z tym, co miałam w dokumentach, uświadomiłam sobie już w dzieciństwie. Już w dzieciństwie nie używałam formy męskiej, tylko formy żeńskiej. Wiedziałam, że nie będę mieć żony, tylko księcia z bajki, co otwarcie mówiłam każdemu. Tak samo było z zabawkami - bawiłam się laleczkami, szyłam dla nich sukienki. Robiłam rzeczy, które robiły inne dziewczynki i nie widziałam w tym nic złego. Po prostu byłam sobą - mówiła Kamila w programie "Top model"

Kamila zrobiła ogromne wrażenie na jurorach i dostała się do domu modelek i modeli. Chociaż nie udało jej się dotrzeć do finału, to jednak jej osoby nie sposób było nie zapamiętać. Dziewczyna chciała stać się inspiracją dla wszystkich, którzy zmagają się z podobnym problemem jak ona sama. Kamila w programie przyznała, że nie było jej łatwo w szkole, również otoczenie różnie reagowało na jej osobę. Ona jednak była pewna tego, że chociaż ma ciało mężczyzny, to jednak tak naprawdę jest kobietą.

Kiedy Kamila brała udział w programie "Top Model", była w trakcie procesu zmiany płci i dokumentów. Mówiła wówczas, że aby móc w pełni poczuć się kobietą, potrzebuje na to jeszcze co najmniej dwa, trzy lata. Ten okres właśnie minął i wygląda na to, że dziewczyna jest naprawdę szczęśliwa! Na swoim Instagramie publikuje nowe zdjęcia. Kilka dni temu wrzuciła do sieci fotkę, do której zapozowała bez... majtek!

Musimy przyznać, że Kamila wygląda naprawdę świetnie i jest przepiękną kobietą. Wyraźnie zeszczuplała i zdecydowanie jest bardziej pewna siebie.

Zobaczcie sami jak po kilku latach od udziału w "Top model" wygląda Kamila Warzecha!

Właśnie to zdjęcie, które możecie zobaczyć powyżej spowodowało, że fani zachwycili się urodą modelki.

- No wow ! Dziewczyno , jesteś piękna!!! - Cudowna metamorfoza!!!🏳️‍🌈 Piękne zdjęcie!!!❤️ - Ale cudna 🤩🤩 - No wow ! Dziewczyno , jesteś piękna!!! - Petarda 😍 - piszą internauci.

Ale Kamila na swoim Instagramie ma mnóstwo innych, równie pięknych zdjęć. Widać na nich, że bardzo dba o swoją figurę. Jest naprawdę bardzo, bardzo szczupła!

Poznalibyście Kamilę na najnowszych zdjęciach?

Kamila nie boi się zamieszczać naprawdę odważnych fotek!

Trzymamy mocno kciuki za Kamilę, aby dalej mogła spełniać wszystkie swoje marzenia!

A tak Kamila Warzecha wyglądała, kiedy zaczynała swoją przygodę w programie "Top model"!