Gwiazda "Top Model" została mama! Opisała poród w dobie koronawirusa

Natalia Gulkowska została mamą po raz drugi! Jej starszy synek Franciszek doczekał się upragnionego rodzeństwa. Szczęśliwa mama zyskała popularność dzięki piątej edycji "Top Model". W 2019 roku wzięła ślub ze swoim partnerem Tomkiem. W poniedziałek powitali na świecie swojego synka. Natalia zdradziła również, jak wyglądał jej poród w czasie niebezpiecznie rozprzestrzeniającego się koronawirusa.

Natalia Gulkowska z "Top Model" została mamą po raz drugi! 16 marca urodziła swojego drugiego synka, który otrzymał imię Leon.

Kochani! Dzisiaj o 12.15 przyszedł na świat mój drugi synek Leon🥰 Pomimo tego, co dzieje się w tej chwili na świecie, jest to jeden z dwóch najpiękniejszych dni w moim życiu! Dzięki cudownym ludziom stał się on jeszcze bardziej wyjątkowy - napisała modelka.