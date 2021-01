Dziewczynka, która tańczyła z Jackiem w "Titanicu", ma już 32 lata. Jak wygląda Alex Owens-Sarno?

"Titanic" to kultowy film, który ma już ponad 20 lat. Jeśli oglądaliście go (a zakładamy, że nie raz i nie dwa!), to na pewno zapamiętaliście uroczą dziewczynkę z klasy trzeciej, z którą Jack (w tej roli oczywiście Leonardo DiCaprio) tańczył podczas biesiady, na którą zaprosił Rose (Kate Winslet). Ośmioletnia wówczas Cora Cartmell podbiła serca widzów swoją niewielką, ale jakże uroczą rolą. Jej uśmiech i charakterystyczne oczy otworzyły jej dzrwi do kariery! A jak dziś wygląda aktorka, która wcieliła się w jej postać czyli Alex Owens-Sarno, która ma już 32 lata? Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia! Bardzo się zmieniła?

Alex najbardziej znana jest z roli ośmioletniej Cory Cartmell, młodej pasażerki sterowanej w filmie Titanic z 1997 roku, która tańczy z Jackiem Dawsonem na imprezie w Irlandii.

Tak obecnie wygląda Cora. Ma 32 lata. Dziś jest już dorosłą kobietą, która nadal kocha aktorstwo, ale głównie skupia się na jodze.

Na początku trudno było nam ją rozpoznać na zdjęciach!

Widać, że Cora przeszła naprawdę dużą metamorfozę!