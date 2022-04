W tym roku minęło już 17 lat od premiery świątecznej komedii " To właśnie miłość " a mały chłopiec, który podbił serca widzów na całym świecie prawie się nie zmienił! Zobaczcie, jak dziś wygląda Thomas Brodie-Sangster, który w wieku 13 lat wcielił się w rolę rezolutnego Sama. On wciąż wygląda jak nastolatek! Zobacz także: "Kevin sam w domu": Tragiczna historia ojca Kevina. John Heard pochował syna, sam zmarł nagle kilka miesięcy później "To właśnie miłość": Jak wygląda dziś filmowy Sam? Thomas Brodie Sangster zdobył popularność na całym świecie już jako aktor dziecięcy. Brytyjski aktor ogromną rozpoznawalność zyskał dzięki brawurowej roli Sama w "To właśnie miłość". Tam wcielił się w postać ekranowego syna Liama Neesona, który w czasie świąt postanowił zrobić wszystko, aby zdobyć serce swojej pierwszej miłości. Jego postać przejmująco uczy się grać na perkusji, aby zaimponować koleżance z klasy. Jednak "To właśnie miłość" to nie jedyna kultowa produkcja, w której Thomas Brodie Sangster zagrał za czasów swojego dzieciństwa. Bardziej spostrzegawczy widzowie z pewnością pamiętają go również z takich filmów jak "Poczta serc", "Dziewczyna Bobby'ego", "Gwiazdne wojny - przebudzenie mocy" czy "Niania". Dziś Thomas Brodie Sangster ma już 30 lat i na swoim koncie kilkadziesiąt filmów oraz seriali. Miłośnicy kina z pewnością kojarzą go z roli brata Meery Reed z "Gry o tron" oraz robiącego teraz furorę na świecie "Gambita królowej". W hitowym serialu Netflixa londyński aktor wciela się w rolę uzdolnionego szachisty i przyjaciela Beth Harmon. Przyznajcie, że niewiele się zmienił! Zobacz także: "Kevin sam w Nowym...