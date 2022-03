"Moda na sukces" skończyła 35 lat! Co robi i jak dziś wygląda serialowy Ridge Forrester? 

Prawdopodobnie nawet osoby, które nie oglądały namiętnie "Mody na sukces", rozpoznałyby motyw muzyczny tego serialu. Nieśmiertelna produkcja, opowiadająca o losach rodziny Forresterów właśnie skończyła 35 lat. Pierwszy odcinek amerykańskiej opery mydlanej 23 marca 1987 roku wyemitowała telewizja CBS. Miliony widzów na całym świecie zaczęło śledzić historię swoich ulubionych bohaterów, a scenarzyści prawdopodobnie "wycięli cały las", żeby napisać ponad osiem tysięcy odcinków.

Udział serialu zapewnił ogromną popularność Ronnowi Mossowi, który wcielił się w rolę Ridge'a Forrestera. Niedługo po premierze nagłówki gazet zza oceanu krzyczały: "Ridge'omania"! Aktor pracował na planie "Mody na sukces" przez 25 lat i stał się obiektem westchnień wielu kobiet. Jednak niewiele fanów wie, że Ronn Moss wspomina tę przygodę z bólem ze względu na swoje odejście. Pytany o słynną operę mydlaną przyznał, że nie ogląda nowych odcinków i nie tęskni za serialem. Jego życie odmienił dramatyczny wypadek oraz zdrada żony, o której dowiedział się z mediów. Jak dzisiaj wygląda serialowy Ridge Forrester?

"Moda na sukces": Co się stało z serialowym Ridgem Forresterem? Ronn Moss niedawno skończył 70 lat

Urodzony 4 marca 1952 Ronn Moss nie planował kariery aktora. Chociaż matka zapoznała go z wieloma hollywoodzkimi gwiazdami, jako młody chłopak marzył, by zostać muzykiem. Nauczył się grać na perkusji, gitarze oraz basie elektrycznym, a na początku lat 70. zaczął grywać w jazz w klubach nocnych Los Angeles. Debiut na dużym ekranie zaliczył w 1983 roku, grając rycerza w we włoskim filmie przygodowym "Serca i zbroja". Kilka lat później podjął decyzję, która odmieniła jego życie.

Ronn Moss wielokrotnie żartował, że otrzymał rolę Ridge'a Forrestera, ponieważ dobrze prezentował się w smokingu. Pomysłodawca i producent "Mody na sukces", William Bell zdradził natomiast, że jak tylko aktor wszedł na casting do opery mydlanej, oczarował wszystkie kobiety. I tak zaczęła się jego przygoda, która trwała przez 25 lat. Fani szybko zaczęli utożsamiać gwiazdę z odgrywaną przez nią postacią. Ronn Moss był postrzegany jako playboy, który wdaje się w romanse z koleżankami z planu - co ciekawe, nigdy tych plotek nie zdementował, musiały to zrobić aktorki. Paparazzi towarzyszyli mu na każdym kroku, licząc na smakowite kąski z jego życia prywatnego. W rzeczywistości jednak Ronn Moss był zupełnym przeciwieństwem Ridge'a.

Ronn to nie Ridge. Ma żonę, którą bardzo kocha i której na pewno nie zdradza - powiedziała w rozmowie z magazynem "People"Susan Flannery (Stephanie Forrester).

Trzeba odróżnić fikcję od rzeczywistości. Na ekranie Ronn romansuje, w życiu prywatnym jest wiernym mężem - przekazał natomiast John McCook (Eric Forrester).

Przygoda z "Modą na sukces" Ronna Mossa skończyła się 11 sierpnia 2012 roku. Wówczas oficjalnie poinformowano, że aktor odchodzi z opery mydlanej. Media zalały plotki o poważnym konflikcie z producentami serialu. Serialowy Ridge miał domagać się coraz większego honorarium. Wreszcie gwiazda zabrała głos i zdementowała doniesienia. Ronn Moss przyznał, że jest zmęczony rolą Ridge'a i potrzebuje więcej czasu na inne projekty.

Trzeba było mieć sporo dystansu i często się śmiać, żeby móc wytrzymać na planie... Byłem związany z jedną postacią przez ponad ćwierć wieku. To szmat czasu. W tej chwili chcę próbować nowych rzeczy i rozwijać się. Potrzebuję więcej czasu, nie pieniędzy - zdradził.

Jednak gdyby nie poważny wypadek, którego doznał kilka tygodni wcześniej, być może wcale nie zrezygnowałby ze swojej roli. Ronn Moss i jego żona, którzy nocą 27 lipca 2012 roku jechali samochodem, byli uczestnikami dramatycznego zdarzenia drogowego i oboje wylądowali na ostrym dyżurze. Miało to duży wpływ na późniejszą decyzję aktora.

Nigdy wcześniej nie byłem tak świadomy własnej śmiertelności. Przecież moje życie mogło się skończyć na tej autostradzie, a miałem jeszcze tak wiele planów. Do ich realizacji potrzebowałem czasu, którego jako aktor opery mydlanej nie miałem. Musiałem dokonać wyboru i wybrałem - oświadczył Ronn Moss.

Później serialowy Ridge nie ukrywał żalu do produkcji za to, że tak szybko zastąpiła go innym aktorem, Thorstenem Kaye'em. Ronn Moss przyznał, że przestał oglądać "Modę na sukces" i poczuł się wręcz zdradzony przez ekipę filmową.

To było jak przysłowiowy nóż w plecy. Poczułem się zdradzony i oszukany - wyznał.

"Moda na sukces": Serialowy Ridge o zdradzie żony dowiedział się z mediów

W życiu prywatnym gwiazdy "Mody na sukces" nie brakowało problemów. Choć Ronn Moss uchodził za playboya, który nie potrafi dochować wierności swojej żonie, to on został zdradzony przez partnerkę Shari Shattuck. Serialowy Ridge poznał ukochaną na planie filmowym. Osiem lat młodsza modelka, która pojawiła się na okładce "Playboya", została jego żoną 1 stycznia 1990 roku.

Dzięki popularności i wpływom Ronna Mossa jego żona zaczęła otrzymywać więcej propozycji filmowych. Zagrała też w dwóch odcinkach "Mody na sukces". W lutym 1994 roku para doczekała się pierwszego dziecka. Na świat przyszła Creason, a cztery lata później Shari Shattuck urodziła kolejną dziewczynkę - Calee. Małżeństwo Ronna Mossa miało jednak bardzo gorzki koniec. Serialowy Ridge dowiedział się o romansie żony z Josephem P. Stachurą, dyrektorem artystycznym Knightsbridge Theatre i złożył pozew o rozwód. Później długo leczył złamane serce, ale mógł liczyć na wsparcie córek, które z nim zostały.

Choć po przykrych doświadczeniach Ronn Moss unikał modelek jak ognia, jego serce skradła wreszcie Devin DeVasquez. Aktor w 2004 roku poznał 11 lat młodszą gwiazdę magazynów dla dorosłych przez swojego znajomego. Po pięciu latach para wzięła ślub, a w 2019 roku (w 10. rocznicę) odnowiła przysięgę małżeńską. Tym razem serialowy Ridge się nie rozczarował, a o swojej żonie zawsze mówił z wielką pasją.

Codziennie rano przynoszę jej do łóżka filiżankę Ronnaccino. Ta moja specjalna kawa wywołuje uśmiech na twarzy Devin i wtedy uśmiecham się także i ja. Spędzamy razem dużo czasu, pracując przy wielu projektach. Oboje jesteśmy bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Rzadko wychodzimy do restauracji, bo Devin wspaniale gotuje - opowiadał Ronn Moss.

Niedawno gwiazda "Mody na sukces" skończyła 70 lat. Choć w życiu serialowego Ridge'a Forrestera nie brakowało przykrych i traumatycznych doświadczeń, aktor najwyraźniej odnalazł szczęście. Obecnie jego priorytetami są dzieci, ukochana żona oraz po prostu cieszenie się z życia. Ronn Moss nadal jest aktywny na Instagramie i dzieli się między innymi zdjęciami z podróży po Europie. Niedawno odwiedził Belgię. Zobaczcie, jak się zmienił.