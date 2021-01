Pamiętacie ''Jumanji''? Niesamowite, jak zmieniły się filmowe dzieciaki. Poznalibyście dziś filmowego Alana i Sarę? 

Film ''Jumanji'' to kontrowersyjne wspomnienie dzieciństwa. To film, który wciągał jak żaden inny, ale także nieźle przerażał! Dzieciaki go uwielbiały. W główne role Alana i Sary, dwójki dzieci, które niechcący rozpoczęły niebezpieczną grę planszową, wcielili się Adam Hann-Byrd i Laura Bell-Bundy. Co dziś się z nimi dzieje i jak wyglądają? Czy kontynuowali karierę w branży filmowej? Sami zobaczcie!

Zobacz także: Jak dziś wygląda 52-letnia "Ania z Zielonego Wzgórza"? Na próżno doszukiwać się rudych włosów! Poznalibyście ją?

Jak dziś wyglądają dzieci z ''Jumanji''?

''Jumanji'' swoją premierę miało w 1995 roku. W głośnej produkcji główne role zagrali Adam Hann-Byrd, jako 13-letni Alan i Laura Bell-Bundy, która wcieliła się w postać przyjaciółki głównego bohatera, Sary. Młodzi aktorzy rozpoczęli niezwykłą przygodę z filmem w wielkim stylu, bo u boku samego Roberta Williamsa.

Dziś zarówno Adam jak i Laura kontynuują swoją filmową karierę. Mroczny odtwórca roli Alana, po premierze w ''Jumanji'' zagrał jeszcze w kilku tytułach, m.in.: ''Halloween H20: 20 lat później'', ''Granice zewnętrzne'' i ''Nieproszony''. Adam Hann-Byrd pozostał w branży filmowej, ale zajął się pracą przy scenariuszach. W 2009 roku zatrudnił się w pokoju scenarzystów serialu ''Fringe'', gdzie odkrył ogromną pasję do tego zawodu. W 2011 roku rozpoczął pracę jako stypendysta w Warner Bros. Television Writers Workshop. Jako scenarzysta Adam Hann-Byrd pracował przy serialu ''The Morning after'' oraz jako scenarzysta i producent przy ''Brain Food Daily''.

Z kolei Laura Bell-Bundy kontynuowała aktorską karierę i do dziś gra w amerykańskich filmach i serialach. Aktorka jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie nagłaśnia problemy kobiet i przemocy domowej. Tematyka kobieca króluje także w muzycznej karierze aktorki, która w tym roku wydała płytę o wymownym tytule: ''Woman of tomorow''. Laura prowadzi też liczne kursy dla początkujących aktorów, z którymi dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Rozpoznalibyście dziś bohaterów kultowego ''Jumanji''?

Zobacz także: Jak wyglądają dzieci z "Kevin sam w domu"? Niektórzy zmienili się bardzo, inni prawie wcale!

Dziś Adam Hann-Byrd ma 38 lat.

kadr z filmu ''Jumanji''

Rola w ''Jumanji'' przyniosła Adamowi dużą popularność.

#tbt Jodie, Jonathan Demme and I at the NY premiere for Little Man Tate in 1991... Opublikowany przez Adama Hann-Byrd Czwartek, 10 lipca 2014

Laura Bell-Bundy, czyli filmowa Sara wciąż realizuje się w show-biznesie.

Laura Bell-Bundy porusza palące, kobiecie problemy, zaś dla młodych adeptów sztuki filmowej i teatralnej prowadzi aktorskie kursy.