Jak dziś wygląda 52-letnia "Ania z Zielonego Wzgórza"? Na próżno doszukiwać się rudych włosów! Poznalibyście ją?

"Ania z Zielonego Wzgórza" to jedna z najpopularniejszych powieści wszech czasów. Uwielbiana książka doczekała się swojej filmowej adaptacji, i choć w 2017 roku widzowie poznali jej główną bohaterkę na nowo, dzięki serialowi Netflixa "Ania, nie Anna", to i tak myśląc o rudowłosej młodej marzycielce widzimy Megan Follows. Od czasu kiedy aktorka po raz pierwszy wcieliła się w rolę Ani Shirley minęło już 36 lat. Jak dziś wygląda gwiazda? Choć wciąż jest aktywna zawodowo, wielu z nas oglądając ją na ekranie, może wcale nie rozpoznać w niej piegowatej dziewczynki nazywanej "marchewką".

Jak dziś wygląda Megan Follows? Ponad 30 lat temu była gwiazdą "Ani z Zielonego Wzgórza"

Megan Follows w postać rudowłosej dziewczynki z sierocińca, która zupełnie przypadkiem trafiła do rodziny Cuthbertów, wcieliła się trzykrotnie. Po raz pierwszy w 1985 roku, a następnie w 1987 roku w "Ani z Zielonego Wzgórza: Dalsze dzieje". Nieoczekiwanie, już dorosłą Annę Shirley, odegrała 15 lat później w "Ani z Zielonego Wzgórza: Dalsze losy". Choć z początku obawiano się, że 17-letnia wtedy aktorka, będzie za stara na rolę "marchewki", okazała się niezastąpiona.

Dziś Megan Follows ma 52 lata, dwójkę dorosłych już dzieci, a poza aktorstwem skupia się na działaności charytatywnej. Gwiazdę w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć w hitowej produkcji "Nastoletnia Maria Stuart". Choć dziś próżno doszukiwać się u aktorki rudych włosów, Megan Follows wciąż zachwyca swoją urodą, sylwetką i uśmiechem, który od lat pozostał niezmienny. Co więcej jest ona fanką nowej Anny Shirley, a w jej mediach społecznościowych znajdziemy wiele wspólnych zdjęć z Amybeth McNulty, wcielającą się w postać, która swojej starszej koleżance po fachu przyniosła ogromną rozpoznawalność.

52-letnia gwiazda jest mamą dwójki dzieci. Jej córka Lyla to prawdziwa piękność. Przypomina wam jej słyną mamę z czasów "Ani z Zielonego Wzgórza"?

ONS.pl

Kiedy aktorka wcieliła się w postać rudowłosej dziewczynki, miała 17 lat. 15 lat później zagrała już dorosłą Annę Shirley.

Megan Follows najwyraźniej jest zachwycona nową wersją "Ani z Zielonego Wzgórza". A która Wam bardziej przypadła do gustu?