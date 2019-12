4 / 5

instagram/mat.prasowe

Brat Kevina hodujący wielkiego pająka w pokoju to Devin Ratray. 42-latek nie zrobił wielkiej kariery w Hollywood, choć widywano go na ekranie. Zagrał m.in. w filmach: "Nebraska", "Blue Ruin" i "R.I.P.D." czy w "Strong Island Boys". Aktor ma też swój zespół "Little Bill and the Beckley", w którym śpiewa, komponuje i gra na gitarze.