Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani w sieci jako "Fit Lovers", to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par influencerów fitness w Polsce. Ich kariera rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy założyli kanał Fit Lovers na YouTubie. Od tamtej pory zdobyli ogromną popularność, dzieląc się z fanami autorskimi treningami, wyzwaniami i poradami dotyczącymi zdrowego stylu życia.

25 grudnia 2025 roku, w Boże Narodzenie, Pamela i Mateusz z "Fit Lovers" poinformowali, że spodziewają się dziecka. Teraz na InstaStories pary pojawiło się nowe, wzruszające nagranie.

Oficjalne ogłoszenie ciąży Pameli Stefanowicz miało miejsce na wspólnym profilu "Fit Lovers" na Instagramie. To tam Pamela i Mateusz zamieścili emocjonalne zdjęcia i przekazali światu wiadomość o powiększeniu rodziny. Dla fanów Fit Lovers ta wiadomość była prawdziwym prezentem świątecznym. Wielu obserwatorów śledzi losy pary od początku ich działalności i od dawna czekała na te radosne wieści.

Póki co Pamela i Mateusz z "Fit Lovers" nie ujawnili jeszcze szczegółów dotyczących terminu porodu czy płci dziecka.

Nowe nagranie ciężarnej Pameli z "Fit Lovers". Pokazała ciążowy brzuszek

Na InstaStories "Fit Lovers" właśnie pojawiło się nowe nagranie, na którym Pamela Stefanowicz zaprezentowała swój rosnący, ciążowy brzuszek. Na wspomnianym wideo nie zabrakło oczywiście też Mateusza, który czule ucałował brzuszek Pameli. Przy okazji para podzieliła się swoim nowym, porannym rytuałem. Jak się okazało, dzień zaczynają od "pogadanek z dzidzią".

Nowe ,,morning routine''. Pogadanki z dzidzią na odległość przekazała para

Pamela z "Fit Lovers" pochwaliła się ciążowym brzuszkiem/Fot. Instagram Fit Lovers

