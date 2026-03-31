Aż dwie piękne rolniczki w zwiastunie 13. edycji "Rolnik szuka żony". Będzie się działo
"Rolnik szuka żony" wraca na antenę TVP, a "zerowy odcinek" z wizytówkami nowych uczestników zobaczymy już w Wielkanoc. Zwiastun 13. edycji "Rolnika" właśnie trafił do sieci, a uwagę przyciągnęły dwie rolniczki. Emisja już w święta i to właśnie wtedy zacznie się wyścig o listy, który zdecyduje, kto trafi do sezonu.
Na ten moment wszyscy fani programu "Rolnik szuka żony" czekali z niecierpliwością! W końcu pojawił się zwiastun zerowego odcinka randkowego hitu Telewizji Polskiej, w którym zobaczyliśmy potencjalnych uczestników 13. edycji. Zaskoczeń nie brakuje! W tym zacnym gronie nie tylko znaleźli się młodzi rolnicy, którzy marzą o prawdziwej miłości, ale i dwie piękne rolniczki, które od razu przyciągnęły uwagę. Jedna z kobiet już wzbudziła niemałe emocje, a w komentarzach zawrzało!
Dwie rolniczki w zwiastunie 13. edycji "Rolnik szuka żony"
Produkcja "Rolnik szuka żony" dała widzom sygnał, na który wiele osób czekało. W końcu poznamy uczestników 13. edycji programu, którzy po zaprezentowaniu swoich wizytówek będą czekali na listy od osób, które chciałyby je lepiej poznać i w przyszłości stworzyć relację. W oficjalnym komunikacie przy okazji potwierdzono konkretny termin "odcinka zerowego". Wizytówki rolników i rolniczek zobaczymy w TVP1 w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia o 21:25.
Wśród uczestników dominują młodzi rolnicy, którzy marzą o miłości i własnej rodzinie, a szczególną uwagę zwracają aż dwie rolniczki. Zapowiada się naprawdę ciekawie!
Hektary już mają, na miłość czekają. A dokładniej - na Wasze listy. Premierowy odcinek Rolnik szuka żony w Wielkanoc o 21:25 w TVP1
Internauci mają mieszane uczucia po zwiastunie zerowego odcinka "Rolnik szuka żony" 13
Internauci już nie mogą doczekać się aż poznają wszystkich rolników i rolniczki, którzy chcą szukać miłości w 13. edycji "Rolnik szuka żony".
Fajne kobitki
Ta młoda piękna dziewczyna
Pojawiają się też komentarze od internautów, którzy wątpią, że młoda atrakcyjna kobieta nie może znaleźć partnera i pojawiają się sugestie o chęci wypromowania się przez program:
Oho następna do wypromowania się , będzie stos listów ( udawane zaskoczenie) ,ciekawe co będzie reklamować po programie..
Widzę to dokładnie w ten sam sposób, nie są to już odc jak dawniej gdzie szukali miłości. Tylko jeden przez drugiego co lepsze gospodarstwo i promowanie po programie
