Szokujący zwiastun nowego filmu Vegi "Bad Boy" z Małgorzatą Kożuchowską! Nie brakuje zbrodni, seksu i narkotyków

Patryk Vega pokazał kontrowersyjny zwiastun reżyserski filmu "Bad Boy". To jedna z kilkunastu produkcji, które zapowiedział do końca 2025 roku. "Bad Boy" opowiada o ciemnych i patologicznych stronach piłki nożnej.

Premiera filmu zapowiedziana jest na 21 lutego 2020 roku. W rolach głównych wystąpią: Małgorzata Kożuchowska, Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Piotr Stramowski, Katarzyna Zawadzka, Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski. W filmie zagrają również popularni piłkarze - Kamil Grosicki i Sławomir Peszko.

Patryk Vega nie zwalnia tempa. Zaledwie kilka miesięcy po głośnej premierze "Polityki" wraca z kolejnym filmem. Dziś do sieci trafił brutalny, pełen wulgaryzmów zwiastun "Bad Boy'a". Film pokaże skorumpowane, pełne przemocy środowisko kibiców piłki nożnej.

Czołowy specjalista od kina sensacyjnego Patryk Vega odkrywa najgłośniejsze patologie w polskich klubach piłkarskich: powiązania z mafią i gangsterami, ustawianie meczów, groźby, zastraszania i agresja na stadionach. (...) "Bad Boy" to nie tylko inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja, która ujawnia najmroczniejszą stronę środowiska piłki nożnej. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców" – czytamy w oficjalnym opisie dystrybutora.

"Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokat znajdująca paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola, coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata."