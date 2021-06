Oto polska Natalia Oreiro. Ludwika Paleta robi karierę w meksykańskich telenowelach

Ludwika Paleta Paciorek urodziła się w Polsce, jednak to meksykańskie telenowele zrobiły z niej prawdziwą gwiazdę. Jedną z nich zobaczycie na Netflixie!

Od lat polscy aktorzy marzą o międzynarodowej sławie. Udaje się to jednak nielicznym. Do takich nazwisk należy m.in. blondwłosa piękność Ludwika Paleta, która choć w naszym rodzimym kraju jest mało znana, to cały Meksyk kocha jej talent i niezwykle atrakcyjną urodę. Ludwika wyszła za syna prezydenta i wraz z siostrą, Dominiką podbija świat telenowel.

Ludwika Paleta - królowa meksykańskich telenowel

Choć w Polsce nazwisko Ludwiki Palety jest mało znane, aktorka robi zawrotną karierę w Meksyku. Wraz z równie piękną siostrą, Dominiką, występuje w najpopularniejszych telenowelach, które wyniosły wyjątkowo atrakcyjne panie polskiego pochodzenia do rangi najgorętszych gwiazd Meksyku. Co więcej, jedną z hitowych produkcji z udziałem Ludwiki możemy obejrzeć także w Polsce. Serial "Córka innej matki" robi furorę na Netfixie!

Kim jest Ludwika Paleta?

Ludwika urodziła się w Krakowie. Córka znanego skrzypka Zbigniewa Palety i malarki Barbary Paciorek, jako trzylatka opuściła Polskę wraz z rodzicami ze względu na propozycję pracy, jaką otrzymał jej ojciec. Ludwika od najmłodszych lat zachwycała swoją charyzmą, pewnością siebie, a także przejawiała swój talent aktorski. Prwsze kroki jako aktorka stawiała już w wieku 10 lat, kiedy jej starsza siostra, Dominika, zaprowadziła ją na casting do serialu "Carrusel".

Nie trzeba było długo czekać, by kariera ślicznej blondynku polskiego pochodzenia nabrała zawrotnego tempa. Prawie trzy lata po pamiętnym castingu do produkcji "Carrusel", na który starsza siostra zaprowadziła Ludwikę bez wiedzy rodziców, dziewczyna otrzymała główną rolę w telenoweli "El Abuelo y yo" ("Dziadek i ja"), gdzie wystąpiła u boku słynnego Gaela Garcii Bernala. Po zakończeniu serii Ludwika skupiła się na nauce i na jakiś czas wycofała się z show-bisnesu. Artystka wyjechała do Europy, gdzie poszła na studia.

Przerwa od aktorstwa nie trwała zbyt długo. Tuż po studiach i po powrocie do Meksyku z roku na rok popularność artystki rosła. W 1996 roku Ludwika Paleta zagrała z meksykańską piosenkarką Thalíą w serialu "Maria z przedmieścia". Następnie pojawiła się również w takich telenowelach jak "Hurácan", czy "Przyjaciółki i rywalki", która była emitowana również w Polsce. W tym samym czasie poznała meksykańskiego aktora Plutarco Hazę, za którego wyszła za mąż, z którym ma 21-letniego syna Nicholasa. Syn artystów również jest wyjątkowo uzdolniony i świetnie odnajduje się w świecie muzyki

Co ciekawe, prywatne życie Ludwiki Palety było równie burzliwe, jak perypetie bohaterek, w które się wcielała. Po 11 latach małżeństwa, Haza i Paleta rozwiedli się, a aktorka skupiła się na karierze. W 2007 roku znalazła się na liście 50. Najpiękniejszych latynoskiego wydania magazynu "People". Do tej pory zagrała w 24 filmach i serialach, nadal występuje też na scenie.

W 2013 roku Ludwika Paleta wyszła za mąż za biznesmena i syna byłego prezydenta Meksyku, Emiliano Salinasa. Zakochani nie doczekali się wspólnych dzieci. Pomimo burzliwej relacji para nadal tworzy szczęśliwe małżeństwo, a niedawno z synem Ludwiki, Nicholasem, odwiedziła Polskę.

O wielkiej popularności Ludwiki Palety świadczy nie tylko ilość produkcji, w jakich wystąpiła, ale także ogromna liczba fanów, którą zdołała zgromadzić wokół siebie na Instagramie. Ludwikę śledzą ponad... 3 miliony obserwatorów, a ta liczba stale rośnie.

Instagram @ludwika_paleta

Do międzynarodowej kariery pięknej blondynki, nazywanej również "polską Natalią Oreiro" ze względu na udział w licznych kultowych latynoskich telenowelach, przyczynił się również głośny serial "Córka innej matki", który możemy oglądać na Netflixie. Produkcja cieszy się taką popularnością, że w wielu krajach trafiła na listę TOP 10 platformy streamingowej.

42-letnia Ludwika Paleta zachwyca nie tylko talentem aktorskim. Artystka mówi biegle po polsku, hiszpańsku i angielsku. Fani Ludwiki, są jednak pod ogromnym wrażeniem jej egzotycznej, jak na meksykańskie realia, aparycji. Alabastrowa, nieskazitelna cera, lśniące blond włosy, talia osy, płaski brzuch i nogi aż do nieba są znakiem rozpoznawczym pochodzącej z Krakowa piękności.