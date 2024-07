W miniony piatek została wybrana nowa laureatka konkursu Miss Polonia! Została nią osiemnastoletnia Marcelina Zawadzka z województwa pomorskiego.W walce o tytuł najpiękniejszej pokonała 18 konkurentek.

W tegorocznym finale panie wystąpiły w kolekcji sukienek koktajlowych, strojach kąpielowych, biznesowych oraz w sukniach wieczorowych.

Przyszłe Miss oceniało jury w składzie: Miss Polonia 2010 Rozalia Mancewicz, prezes Biura Miss Polonia Elżbieta Wierzbicka oraz Adam Woronowicz, Kacper Kuszewski i Radosław Pazura. Ostateczny wybór należał jednak do telewidzów TVP 2.

Marcelina będzie reprezentowała nas podczas wyboru Miss Universe. Oprócz tego główną nagrodą w konkursie był Chevrolet Spark, biżuteria oraz kompleksową opieka kosmetyczna.

Nowa Miss Polonia zdaje się nam być bardzo podobna do poprzedniej. A Wy co sądzicie o nowej Miss? Ładniejsza od zeszłorocznej zwyciężczyni Rozalii Mancewicz? A może mieliście inne faworytki?





