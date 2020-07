Oto modne sandały, które będziecie widzieć wszędzie tego lata! Są ultrawygodne i kosztują mniej niż 100 złotych

Modne płaskie sandały to pozycja obowiązkowa w szafie każdej z nas tego lata. W lipcu i sierpniu czekają nas prawdziwe upały, dlatego jeśli wybierasz się na wakacje lub zamierzasz więcej spacerować niż w inne pory roku, zainwestuj w płaskie sandałki, które będą stanowić idealne uzupełnienie letnich stylizacji, a przy okazji będziesz mogła przechodzić w nich całe lato (i początek jesieni!). Wiele sieciówek, w tym: CCC, H&M, Zara, Reserved czy Bershka wyprzedają hitowe modele w swoich sklepach. My postanowiliśmy znaleźć najwygodniejsze płaskie sandały na Eobuwie.pl. Oto one!

Zobacz także: Te modne sandały to hit lata 2020. Optycznie wydłużają nogi, a ich ceny zaczynają się już od 50 złotych

Sandały Crocs - wygodne i tanie

Tego lata bardzo was prosimy, nie skreślajcie najwygodniejszych butów świata marki Crocs! Sandałki w kolorze pudrowego różu nie dość że optycznie wyszczuplą wasze nogi, to będą pasować totalnie do wszystkiego. Załóż je do kwiecistej sukienki maxi lub do jeansowych szortów. Model ten jest teraz przeceniony na Eobuwie.pl - kosztuje 129,99 zł (wcześniej 139,99 zł). Sandały możecie dostać w trzech kolorach: w kolorze pudrowego różu, niebieskim i czarnym.

Sandały Crocs, 129,99 zł

Ulubione płaskie sandały Natalii Siwiec - IPANEMA

Nasz numer dwa to płaskie modne sandały IPANEMA za 119,99 zł. To chyba jeden z najpopularniejszych i najwygodniejszych modeli sandałków na eobuwie.pl. PS. W tej marce zakochała się sama Natalia Siwiec!

Sandały IPANEMA, 119,99 zł

Sandały Tommy Hilfiger z wyprzedaży

Nasza kolejna propozycja modnych wygodnych sandałów na lato to sandały TOMMY HILFIGER za 139,99 zł (wcześniej 179,99 zł). Piękny żółty kolor jest idealny na wakacje. Takie lekkie płaskie sandałki sprawdzą się świetnie na dłuższych spacerach i na plaży. Kochamy je!

Sandały TOMMY HILFIGER, 139,99 zł

Płaskie żółte sandały od Gino Rossi

Czas na następną propozycję - to elegancja połączona z szaleństwem. Prosta, klasyczna forma, minimalny obcas i intensywna żółć. To propozycja od Gino Rossi za jedyne 159,99 zł (wcześniej 239,99 zł).

Płaskie żółte sandały od Gino Rossi

Sandały Lasocki - postaw na klasyczną biel!

Latem stawiajmy jak najczęściej na jasne kolory, np. na biel. Oto białe sandały marki Lasocki, które są dostępne na Eobuwie.pl za 99 zł. Ten model jest niezwykle uniwersalny - załóż je do kwiecistej sukienki maxi albo do twoich ulubionych mom jeans na chłodniejsze wieczory.